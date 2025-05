Proseguono gli "Incontri del pomeriggio": UPBeduca presenta gli appuntamenti di maggio

Gli “Incontri del pomeriggio” di UPBeduca proseguono con quattro nuovi appuntamenti, come di consueto ogni martedì alle ore 16 presso la Sala Convegni della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, in via Gramsci 14/A. L'iniziativa, che ha il patrocinio del Comune di Biella, si conclude con il mese di maggio, per poi riprendere a novembre con nuove conferenze.

Il ciclo di maggio si apre il 6 con Teresio Gamaccio, che offrirà un approfondimento sulla storia dell'Associazione dell’Industria Laniera Italiana, fondata a Biella nel 1876. Fondata come il più antico gruppo imprenditoriale della penisola, l'Associazione ha avuto un ruolo centrale nell'industria tessile, soprattutto durante la Prima Guerra Mondiale. Negli anni successivi, nonostante le difficoltà dovute al fascismo, l'Associazione ha ripreso vigore, contribuendo alla crescita dell'industria nel dopoguerra.

Il 13 maggio, Sara Bortolozzo presenterà "L'ABC dell'Ascolto come segreto della felicità!". Un incontro dedicato a come l'ascolto attivo possa migliorare la nostra vita, riducendo incomprensioni e favorendo una maggiore comprensione reciproca.

Il 20 maggio sarà la volta del Colonnello Marco Giacometti, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Biella, che parlerà delle missioni internazionali della stabilizzazione, un tema di grande rilevanza in questo particolare momento storico.

Infine, il 27 maggio, Davide Furfaro e Franco Radice guideranno il pubblico alla scoperta di "I sogni urbanistici di Biella". In questo incontro si esploreranno le trasformazioni architettoniche che hanno modellato l'aspetto della città, analizzando la storia edilizia e urbanistica attraverso i segni lasciati dagli edifici nel tessuto urbano.

Si ringraziano la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella per la concessione della sala e l’amministrazione comunale per il patrocinio, che rendono possibili questi eventi culturali.