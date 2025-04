Adunata a Biella, l’Itis c’è con due enormi bandiere tricolori FOTO

Due enormi bandiere tricolori sono comparse oggi pomeriggio sui muri esterni dell’Itis “Q. Sella”: è questo il modo scelto dall’Istituto più antico di Biella per salutare l’Adunata nazionale degli Alpini. Lunghe tredici metri ciascuna (per un’altezza di 175 cm) sono state entrambe realizzate dagli allievi della classe V del Corso tessile, che ne hanno avviato la progettazione nel mese di febbraio; la scelta del materiale è ricaduta sul poliestere, fibra che consente di ottenere un tessuto abbastanza leggero su cui ricavare scritte tramite stampa sublimatica (una particolare tecnica di stampa su tessuto).

Successivamente gli studenti hanno scelto l’intreccio da utilizzare, realizzato i calcoli per la preparazione del telaio e definito i dati tecnici del tessuto: il tutto è stato preventivamente realizzato al Cad tessile per verificare la correttezza del progetto. Si è poi passati alla produzione vera e propria sul telaio Jacquard della scuola. Un doveroso ringraziamento va alle aziende biellesi che hanno supportato l’Itis in questo progetto: la Indorama Ventures LifestyleItaly S.p.a. di Sandigliano che ha offerto i filati, la Piacenza 1733 di Pollone per la collaborazione nella realizzazione del subbio e la Pella Sportswear di Valdengo per la stampa della scritta di benvenuto. E non è detto che le iniziative dell’Itis, che solo la settimana scorsa aveva ospitato una conferenza del generale Claudio Vercellotti sulla campagna di Russia, si esauriscano qui.