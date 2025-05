Sammy aspetta ancora una famiglia! FOTO

Sammy aspetta ancora una famiglia! Ha 9 anni, è buono con tutti, equilibrato, sano ed è anche compatibile con i gatti!

Dove siete amanti dei cani diversamente giovani? Lui è sano ed è un cane meraviglioso ma aspetta e spera ……

Ora si trova a Trofarello (Torino), non è giusto che trascorra la sua vita in un box anche se amato e coccolato.

Queste brevi passeggiate non lo compensano degli anni passati in solitudine.

Per info 342 7098964: inviate breve presentazione whatsapp se volete ridargli la vita!