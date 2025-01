Ponzone, campana del vetro sventrata FOTO

Fortunatamente non ci sono state tragedie ma qualche danno anche nel Biellese nella notte di Capodanno c'è stato.

Questa campana del vetro praticamente sventrata si trova a Ponzone, e sembra che sia il risultato di alcuni petardi gettati al suo interno proprio nella notte del 31 dicembre. Si trova nei pressi del mercato coperto.

A Biella poco prima della mezzanotte, un incendio ha coinvolto quattro automobili parcheggiate in via Gramsci a Biella, di fronte alla Galleria Leonardo Da Vinci. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento, ma non si esclude alcuna ipotesi.

A Gaglianico i Vigili del Fuoco sono intervenuti per una palma che stava incominciando a bruciare.