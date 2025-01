Biella: Fuoco in un parcheggio di via Gramsci, quattro auto danneggiate - foto Benedetti per newsbiella

Poco prima della mezzanotte, un incendio ha coinvolto quattro automobili parcheggiate in via Gramsci a Biella, di fronte alla Galleria Leonardo Da Vinci. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero divampate da una delle auto parcheggiate, propagandosi rapidamente agli altri veicoli vicini.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per domare il rogo ed evitare ulteriori danni. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento, ma non si esclude alcuna ipotesi. Fortunatamente, non si segnalano feriti.

I residenti della zona, richiamati dal crepitio delle fiamme e dal fumo denso hanno assistito con preoccupazione alle operazioni di spegnimento. Resta ora da chiarire se si sia trattato di un incidente o di un gesto doloso.