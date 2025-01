Gaglianico: Festeggiano la mezzanotte e incendiano la palma del giardino

Poco dopo la mezzanotte i Vigili del Fuoco sono accorsi a Gaglianico per contenere le fiamme che avevano già cominciato a bruciare una palma in un giardino privato, dove si stava festeggiando il nuovo anno. Visti i tentativi inefficaci di spegnere in autonomia il fuoco, i proprietari hanno chiamato i Vigili del Fuoco che, già al lavoro su un altro intervento poco lontano, sono arrivati in pochi minuti ed hanno evitato il peggio.