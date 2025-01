Presepe gigante di Marchetto, un concorso dedicato ai bambini

Gli organizzatori del Presepe Gigante di Marchetto rinnovano l´invito a partecipare al concorso di Pittura aperto a tutti . La consegna delle opere, eseguite con qualsiasi tecnica e ispirate alle scene del Presepe e agli scorci del percorso di visita, è prevista per la fine di gennaio 2025.

Si invitano anche tutti i bambini a consegnare un disegno ispirato al Presepe Gigante, a scene o oggetti utilizzati nell´allestimento . Le opere eseguite dai bambini. consegnate in biblioteca a Mosso o inviate per e mail a presepegigante@gmail.com o whatsup al n.3346142971, saranno tutte esposte in occasione della premiazione ufficiale del concorso quando verrà allestita una mostra nei saloni della Casa di Riposo , luogo dove incontriamo i testimoni che ci aiutano a scoprire e tramandare, quel mondo evocato nelle scene del presepe .