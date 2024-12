La ASD New Generation Taekwondo chiude l'anno con nuovi allenatori e IV Dan

Nel week end del 6-8 Dicembre il Centro di Preparazione Olimpica di Formia ha fatto da cornice a un importante momento di crescita per la ASD New Generation Taekwondo: sette aspiranti allenatori attivi presso la società hanno superato con successo un intenso corso di formazione e l'esame per diventare insegnanti tecnici federali FITA: tra i nuovi allenatori, provenienti dalle palestre di Roasio e Pavignano, spiccano i giovanissimi Liam Bertoloni e Camilla Zhucova, appena diciottenni, completano il gruppo Christian Faccio, Roberta Valle Brush, Luce Allorio, Gaetano Bellardita e Andrea Pernechele. Questa sessione di Formia ha visto un’ampia adesione a livello nazionale, hanno partecipato oltre un centinaio di futuri tecnici, e ha visto alternarsi lezioni di aggiornamento tecniche, teoriche e pratiche, impartite da preparatori atletici e tecnici federali FITA della nazionale italiana: Il percorso è culminato in un doppio esame - uno scritto e uno pratico - che ha messo alla prova le competenze degli aspiranti allenatori.

Momento di grande soddisfazione anche per il presidente e tecnico Giorgio Moi e Giorgio Cracco, entrambi di Roasio, per aver conseguito con successo, sempre a Formia, l’esame per il passaggio di grado al IV Dan.