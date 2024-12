Candelo, nuovi cartelli al Ricetto dedicati a turisti e visitatori

Entrare nel Ricetto di Candelo è come fare un viaggio nel tempo e ora c'è una novità per aiutare cittadini e viaggiatori ad "esplorare" il borgo medievale: per il 2025, infatti, sarà presente un nuovo sistema di informazione e segnaletica che, per la prima volta in modo così strutturato, ordinato e coordinato, rende più semplice orientarsi dentro le mura.

L’intervento nasce da una necessità emersa non solo dai turisti ma anche dalle attività presenti dentro le mura, che segnalavano spesso confusioni tra i visitatori: in caso di eventi, matrimoni, mostre o anche solo per una cena, a volte non era facile trovare la propria destinazione all'interno delle mura, specialmente per chi non conosce il borgo.

Come raggiungere quel ristorante? Come trovare quella sala? Ora dei cartelli indicano le rue (il nome tradizionale delle strade interne del Ricetto, dalla prima alla quinta, partendo da destra verso sinistra) ed altri cartelli indicano alcune delle sale di proprietà comunale, così da individuare più facilmente la propria meta ad esempio in caso di iniziative istituzionali.

Soddisfazione è giunta dal sindaco Paolo Gelone: “Questo intervento risponde a un bisogno concreto: rendere più semplice e piacevole la visita al nostro Ricetto, facilitando l'orientamento e garantendo un'accoglienza più curata. È un passo piccolo ma importante per valorizzare ulteriormente il nostro patrimonio... e anche esteticamente è un bel colpo d'occhio, soprattutto nei punti in cui sono stati sostituiti cartelli obsoleti o provvisori, come all'ingresso.”

In sintesi, la nuova segnaletica include otto targhe in cortèn per le rue interne e anche un nuovo pannello informativo all’ingresso, che riorganizza in modo coordinato le informazioni preesistenti (non solo di benvenuto, ma anche relative alla viabilità con la ZTL del Ricetto o ancora informazioni per sensibilizzare sulla presenza di animali nel ricetto, per la sicurezza di persone e animali, e sulla raccolta deiezioni, per il rispetto del luogo e dell'educazione). Prossimamente, entro pochi giorni, anche un altro cartello verrà aggiunto, quello che indica i bagni pubblici e ulteriore segnaletica potrà essere prevista.

Nel complesso, si tratta di un progetto atteso da tempo, realizzato nel rispetto del contesto storico poiché concepito per ben integrarsi con il contesto medievale del Ricetto. Infatti, i materiali utilizzati, come appunto il cortèn, sono stati scelti per la loro resistenza, eleganza e capacità di dialogare in armonia con il contesto storico (è uno dei materiali più utilizzati nei contesti di pregio e nell'ambito di monumenti storico-artistici), mentre la grafica lineare e minimal garantisce leggibilità senza inutili appesantimenti. Anche la posa è stata studiata con attenzione per garantire la massima tutela e il minor impatto sul monumento.

"Abbiamo lavorato con attenzione, con una progettazione interna in collaborazione con il fornitore, con l'obiettivo principale di trovare un equilibrio tra funzionalità e tutela - conferma Simone Emma, responsabile del Settore Cultura e Turismo - privilegiando quindi una soluzione semplice e chiara, con la preventiva approvazione da parte della Soprintendenza, che ha valutato il progetto come compatibile con i valori del bene tutelato”.

Conclude il sindaco Paolo Gelone: "Siamo aperti a ricevere riscontri da cittadini, proprietari e visitatori, per ampliare il sistema informativo nei modi che, insieme, si riterranno opportuni, per rendere l'accoglienza a Candelo sempre più efficace e in sintonia con le esigenze di chi vive, lavora e visita il borgo".