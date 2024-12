Biella, si presenta il Capodanno al Forum: “Sarà una festa mai vista prima” FOTO e VIDEO

“Per questo Capodanno ci siamo immaginati uno show speciale. Saranno presenti effetti speciali, dj, generi musicali diversi e molte sorprese. Assicuriamo che sarà qualcosa di mai visto prima a livello visivo e di intrattenimento”. Parola degli organizzatori della Festa di Capodanno che andrà in scena l'ultimo giorno dell'anno al Biella Forum, a partire dalle 21.

Questa mattina, 27 dicembre, ha avuto luogo la presentazione del grande evento che vedrà l'ingresso totalmente gratuito. “Un capoluogo come Biella – afferma l'assessore Edoardo Maiolatesi – deve avere il suo Capodanno come tutte le città importanti”. Concordi anche il presidente della Pro Loco Biella - Valle Oropa Christian Clarizio, l'assessore Giacomo Moscarola e l'organizzatore Roberto Vercellino: “Sarà una festa tra le più grandi del nord Piemonte. Importante avere a disposizione un palazzetto come il nostro per ospitare grandi eventi. Le ultime esperienze hanno avuto un impatto positivo”.

La festa si chiuderà alle 3; inoltre, attorno alla pista, sarà presente un servizio bar e una stanza dedicata per il guardaroba.

Le prenotazioni sono aperte e a disposizione su questo link: https://bit.ly/PrenotazioniCapodanno

Di seguito le interviste video