Capodanno al Biella Forum, è iniziato il conto alla rovescia: boom di prenotazioni

Cresce l'attesa per il Capodanno al Biella Forum. Giungono importanti aggiornamenti dagli organizzatori: “A seguito del boom di prenotazioni di questi giorni comunichiamo che l’80% della capienza è stata coperta dalle registrazioni; invitiamo a registrarsi per avere l’accesso sicuro e prioritario all’evento. In caso di raggiungimento massimo della capienza chi non si è registrato avrà accesso solamente quando qualcuno esce dall’evento. Città di Biella, assieme a Pro Loco e Moonlight, vi aspettano dalle 21 alle 3 per una grande serata”.