Natale di dolore a Valdengo per la morte di Laura Deva

Natale di dolore a Valdengo per la morte di Laura Deva, mancata all'affetto dei suoi cari nella giornata di ieri, 25 dicembre. Aveva 84 anni. Nota in paese per la sua professione di panettiera, svolta sempre con professionalità e competenza.

La veglia di preghiera verrà recitata stasera, alle 19, nella chiesa parrocchiale di San Biagio. Sempre qui, avranno luogo i funerali, affidati all'Impresa Funebre Bonino, alle 10 di domani, 27 dicembre.