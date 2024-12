Biella piange la morte della maestra Giovannangela Maggia, è mancata il giorno di Natale

Una vita dedicata all'insegnamento e alla formazione degli allievi. Biella dice addio alla maestra Giovannangela Maggia, mancata il giorno di Natale all'età di 87 anni.

Diplomatasi nel 1955, insegnò fino alla pensione nelle scuole elementari della città di Biella, specialmente alla Pietro Micca. Di lei moltissimi scolari conservano ancora oggi un gradito e affettuoso ricordo. Un rapporto di stima conservato dai più per molto tempo.

Appassionata di viaggi, ha visitato molti luoghi nel mondo, in particolar modo l'Oriente, proprio per conoscere nuove realtà. Per tutta la vita, è rimasta legata ai luoghi di residenza dei propri nonni paterni e materni, Benna e San Paolo Cervo, dove ha sempre trascorso momenti di quiete e serenità.

La veglia di preghiera sarà recitata stasera, alle 18.45, nella chiesa di San Sebastiano, a Biella. I funerali, affidati all'Impresa Funebre Bonino, avranno luogo domani, alle 15, nella chiesa parrocchiale di San Pietro.