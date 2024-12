Piatto, frazione Serralunga, una comunità e tanti amici runner stretti nel ricordo di Paolo Botta FOTO e VIDEO

Oggi domenica 22 dicembre, amici runner, vicini di casa e conoscenti si sono riuniti per onorare la memoria di Paolo Botta, un amico, un marito, un padre e un runner appassionato, scomparso prematuramente.

Paolo Botta era molto più di un semplice atleta: conosciuto per la sua instancabile determinazione, partecipava regolarmente alle manifestazioni podistiche correndo anche alcune maratone importanti e non mancava mai di incoraggiare i compagni runner. Per Paolo, la corsa non era solo una passione personale, ma un mezzo per stare con gli altri. Il suo impegno lo ha visto anche protagonista per anni della Pro Loco di Piatto, dove ha messo a disposizione tempo ed energia e creatività.

Il ritrovo si è tenuto presso il cimitero di Piatto, dove I Tapa Run hanno deposto dei fiori sulla sua tomba, per poi avviarsi lungo i percorsi che Paolo frequentava e dove ha iniziato a correre. Ogni passo è stato un gesto per ricordarlo con affetto, immaginando la sua presenza, per un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella comunità.