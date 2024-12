Biella, PMI Day in Valle d'Aosta: l'IPSIA incontra l'innovazione con Thermoplay.

Una giornata all’insegna della cultura e della professionalità.

La multinazionale Thermoplay accoglie le classi quinte dell’Ipsia per una giornata all’insegna dell’innovazione. A Pont St. Martin i ragazzi hanno avuto l’opportunità di conoscere come funziona il mondo industriale di un certo livello: la modernità dei reparti, la filosofia di una multinazionale che unisce modalità gestionali, organizzative e produttive, insieme alla realizzazione di prodotti in cui l’azienda è leader mondiale nel campo dello sviluppo, progettazione e produzione di sistemi di stampaggio per materie plastiche.

Gli allievi, accompagnati dai docenti: Fogato, Maffei, Bodo e Flori hanno potuto visitare l’intero ciclo produttivo, spostandosi nei vari reparti, magazzini ed uffici, cogliendo anche la mission aziendale che punta sulla crescita, valorizzazione dei giovani e formazione continua.

Le attività didattiche sono continuate durante il pomeriggio, con una visita al Museo Casaforte l’Castel, in cui gli studenti hanno ascoltato la testimonianza della guida Prof.ssa Dezzani che ha raccontato la storia del bombardamento della città, di cui quest’anno ricorrono gli 80 anni, attraverso dei filmati e fotografie storiche dedicate all’evento.

Le classi 5 A e 5 B MAT