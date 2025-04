Bella iniziativa a Cerrione, gli alunni preparano i biscotti per un momento di aggregazione comune

Il comune di Cerrione, durante le vacanze pasquali, si è occupato di organizzare due pomeriggi dedicati ai ragazzi dai 6 ai 13 anni, con l’intento di venire incontro ai genitori e permettere loro di fargli trascorrere alcuni momenti in compagnia sotto la supervisione di persone adulte.

Presso il salone polivalente di Cerrione i ragazzi delle scuola primaria e secondaria hanno passato un pomeriggio in compagnia, preparando i biscotti in occasione delle vacanze pasquali. Aiutati da un’animatrice della Cooperativa Tantintenti, che collabora insieme al Comune per il progetto Banca del Tempo, in cui è stata inserita questa attività, i ragazzi hanno prodotto tanti biscotti, impastando con le loro mani e condividendo un momento di collettività e di svago.

Inoltre, è stato dedicato un altro pomeriggio allo svolgimento dei compiti delle vacanze. L’aula studio, adibita al piano terra del Polivalente, si collega al progetto Banca del Tempo e resta sempre a disposizione delle famiglie e dei ragazzi ogni volta che ne avranno bisogno.