Motori |

Rally & Co, trasferta sfortunata in Croazia FOTO

Rally & Co, trasferta sfortunata in Croazia FOTO

Trasferta sfortunata per l’equipaggio della Rally & Co al 3° Rally Quadruvium disputatosi lo scorso weekend in Croazia, una gara con una ps sterrata di 12.5 km da ripetere per 3 volte più la prima ps in versione notturna con chilometraggio dimezzato. Gianluca Morra navigato in questa occasione da Luca Abbondi sulla consueta Suzuki Vitara pressochè di serie hanno dovuto alzare bandiera bianca sulla 3° prova speciale a causa della rottura di un semiasse dopo una innocua uscita di strada mentre veleggiavano tranquillamente in 52° posizione assoluta su 97 auto classificate fino a quel momento, un’ ottima prestazione vanificata però dal ritiro.

c. s. Rally & Co g. c.