Gaglianico, al via lavori al campo di calcio

Proseguono i lavori di manutenzione e miglioramento delle strutture del campo da calcio comunale, infatti in questi giorni sono iniziati i lavori sugli spogliatoi del campo grande.

“L’intervento riguarda la copertura degli spogliatoi – spiega il vice-sindaco Luca Mazzali -, che in questi ultimi mesi ha avuto problemi di infiltrazioni d’acqua, i lavori consistono nella rimozione della guaina impermeabile esistente con la posa di una nuova e contestualmente il rifacimento dei faldali. Sono lavori di manutenzione che servono per mantenere l’impianto nelle migliori condizioni, come dimostrano gli investimenti che il comune ha fatto nel 2024 per questo impianto; con un investimento di circa 57.000 €, sono state sostituite le vecchie caldaie, installate circa 20 anni fa per il riscaldamento e l’acqua calda sanitaria degli spogliatoi per i campi da 9 e da 11, con 2 nuove caldaie a condensazione e la relativa sistemazione delle tubazioni, dei filtri e dei condotti fumari; in più sono stati sostituiti i vecchi corpi illuminanti ad incandescenza con l’installazione di nuove sorgenti luminose dotate di tecnologia a led per quanto riguarda il campo a 9, struttura che viene spesso utilizzata nelle ore serali”.

Altro intervento in procinto di iniziare, questa volta finanziato dalla società U.S. Gaglianico, è l’ampliamento dell’area destinata a punto di ritrovo per informazioni ai tifosi, realizzata dal Comune nel 2018, attraverso la creazione di una veranda chiusa in modo che sia garantita nel miglior modo l’accoglienza dei tifosi anche in caso di maltempo.