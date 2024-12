Bielmonte riapre gli impianti da sabato

Sabato 21 dicembre parte ufficialmente la stagione bianca 2024/2025 con l’apertura degli impianti di Bielmonte con le piste Piazzale e Moncerchio e il campo principianti con i tappetoni mobili. Tra le novità, il nuovo Ski Rental di Bielmonte, le speciali promozioni skipass dedicate alle famiglie e la riapertura dello Chalet Massaro completamente ristrutturato. Confermato anche il servizio navetta gratuito da Biella che garantisce ai Biellesi comodità e, per chi viene da fuori, un comodo collegamento con il treno dalla stazione di Biella.

A Bielmonte sarà possibile sciare anche il giorno di Natale. Per informazioni, orari, tarife icemont@icemont.it mentre su oasizegna.com webcam e situazione strade e piste. Importante novità anche per il lato agonistico di Bielmonte; grazie al prestigioso riconoscimento della Federazione Italiana Sport Invernali, Oasi Zegna Ski Racing Center per 2 anni è sede ufciale degli allenamenti delle squadre nazionali di sci. Quest’accordo garantirà una permanenza costante delle principali squadre nazionali di sci sul nostro territorio: i primi arrivi sono previsti venerdì sera 20 dicembre con allenamenti da sabato mattina a martedì con grandi nomi dello sci italiano femminile, come Marta Bassino. Per imparare la tecnica anche ai neofiti o a chi vuole perfezionarsi, Bielmonte propone due scuole di sci (la Scuola Sci Bielmonte Oasi Zegna e Scuola Sci Monte Marca Bielmonte) con più di 50 maestri per adulti e bambini, per imparare (o migliorare) la tecnica.

Bielmonte è a poca distanza da Milano e Torino ed è sinonimo di sci alpino in primis ma anche sci di fondo, escursioni con le ciaspole, mountain bike sulla neve, mountain watching e percorsi dedicati al benessere, oltre alle tradizioni enogastronomiche preparate da locande, agriturismi ed hotel di charme. Grazie al Consorzio Turistico Alpi Biellesi, torna a grande richiesta l’iniziativa pensata per ridurre l’utilizzo di mezzi privati e garantire un servizio turistico dalla città alla montagna. Il collegamento tra Biella (raggiungibile anche in treno) e Bielmonte sarà operativo nei giorni 26 e 28 dicembre e poi tutti i sabati di gennaio e febbraio. La partenza è alle ore 8:45 dalla stazione ferroviaria di Biella. Le fermate bus ATAP sono a Cossato (stazione), a Valle Mosso (autostazione P.zza Alpini), a Valdilana (Centro Zegna) fino a Bielmonte (piazzali 1 e 2). Rientro da Bielmonte alle ore 16.00. Prenotazioni su alpibiellesi.eu.

Altre promozioni per quest’inverno: 20% di sconto sulle lezioni di sci per chi soggiorna una notte in una struttura di accoglienza aderente al Consorzio Turistico Alpi Biellesi e sconti anche per famiglie con almeno due bambini. PROMOZIONE 1+1: per chi soggiorna in una struttura convenzionata, skipass in omaggio con l’acquisto di uno a tarifa intera (da utilizzare dal lunedì al sabato, validità oferta dall’8 dicembre 2024 al 31 marzo 2025. Regolamento completo su alpibiellesi.eu). Bielmonte, ofre promozioni per le famiglie con sconti fino al 25% sugli skipass e pacchetti regalo grazie all’iniziativa “A Natale regala uno skipass”. Per maggiori informazioni e acquisto skipass è possibile contattare il team di Icemont tel. 015 744102 e-mail: icemont@icemont.it. Situato sul parterre innevato, a pochi passi dall'arrivo delle piste da sci, il WBK è un’ampia area sorvegliata da esperti per attività sulla neve per i più piccoli. È esposta al sole per gran parte della giornata e qui i bambini sono liberi di vivere la loro prima esperienza sulla neve in un ambiente protetto e attrezzato.

Alle lezioni di sci si possono infatti alternare momenti di gioco ed attività sulla neve come la costruzione di pupazzi o la giostrina meccanica GiraGira. Accanto al Winter Bielmonte Kids ci sono tre comodi tappetini per la risalita con gli sci, uno più corto pensato per chi parte da zero e due più lunghi adatti a chi, anche dopo le lezioni con i maestri, vuole continuare a sciare. Orari: sabato e domenica, dalle 10:30 alle 16. Dal 26 dicembre al 6 gennaio aperto tutti i giorni. Dove: alla partenza degli impianti sciistici di Bielmonte, sopra il parcheggio coperto. Ingresso: 7€ a bambino. Per ogni ingresso verrà fornito un buono sconto di 5€ da utilizzare al Parco Avventura di Veglio. Possibilità noleggio sdraio a 5€. Info: 340.6923227 bielmontekids@diagoline.it

Bielmonte è sede di Oasi Zegna Ski Racing Center - l’innovativo centro sciistico progettato durante la stagione 23/24. Recentemente Oasi Zegna e Federazione Italiana Sport Invernali – FISI hanno sottoscritto un accordo grazie al quale gli impianti di Bielmonte sono riconosciuti come nuova sede ufficiale degli allenamenti delle squadre nazionali FISI; Bielmonte si aggiunge ad altre prestigiose stazioni sciistiche italiane. L’accordo consolida la posizione di Bielmonte come destinazione di riferimento anche per lo sci agonistico. Dopo il successo della prima stagione invernale che ha visto la presenza di numerosi professionisti di livello internazionale, squadre nazionali e sci club, Oasi Zegna Ski Racing Center continua a far crescere un’offerta personalizzata e d’eccellenza, sia in ambito sportivo sia di ospitalità. Durante le stagioni agonistiche 2024/2025 e 2025/2026 le squadre nazionali italiane di Sci Alpino (Coppa del Mondo, Coppa Europa e Gruppo Giovani) svolgeranno a Bielmonte l’attività di preparazione agonistica.