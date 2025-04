BRC, per l' ultima gara di stagione sfida con Cavalieri Prato

Oggi domenica 27 aprile ultima gara della stagione regolare 2024/2025. Biella Rugby, seconda squadra della classifica del girone meritocratico, ospiterà sul proprio campo la penultima della lista: Cavalieri Prato. Nel duello del girone di andata Biella aveva battuto i fiorentini 26-15, ma è bene non dare nulla per scontato se consideriamo che all’ultima gara giocata i gialloverdi si sono arresi a Rugby Milano. Una cosa è certa: dagli esiti dell’ultima giornata si definirà la griglia dei barrage già calendarizzati per la prima domenica di maggio e Biella venderà cara la pelle per mantenere la posizione che le permetterebbe di scontrarsi nella prima fase playoff con la vincente del girone 3.

Kick off alle ore 15.30.

Serie A girone 1. XVIII giornata – 27.04.25. Capitolina – Paese; Biella Rugby – Cavalieri Prato Sesto; Cus Torino – Petrarca; Verona – Avezzano; Parabiago – Rugby Milano.

Classifica. Parabiago punti 71; Biella Rugby 59; Rugby Paese 57; Verona 50; Petrarca Padova 44; UR Capitolina 40; Cus Torino 39; Avezzano 33; Cavalieri Prato Sesto 31; Rugby Milano 22.