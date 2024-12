Serata di auguri di “Su Nuraghe” con Anna e Mike.

Sabato 21 dicembre 2024 alle ore 21:00, serata di auguri nella sede di via Galileo Galilei, 11 con la presentazione di “Su Calendariu 2025” e immagini in mostra nella rassegna “Sardi a Biella”: 35 scatti fotografici che colgono aspetti della vita associativa della comunità isolana, che fa capo al Circolo “Su Nuraghe”.

In copertina, la consueta immagine di “Sa Die de sa Sardigna”, celebrata ogni anno presso l’area monumentale di “Nuraghe Chervu”, fa il paio con quella che – nella stessa area – ritrae nel 2019 le benedicenti “Donne del grano” in abiti tradizionali e le Associazioni d’Arma durante l’inaugurazione del primo lotto di pietre di memoria giunte da ogni parte d’Italia in ricordo dei Caduti della Prima guerra mondiale. Omaggio iconico dei Sardi di Biella alla 96 a Adunata Nazionale degli Alpini, in programma a Biella nei giorni 9,10 e 11 maggio 2025.

Nella copertina di risvolta, la fotografia che immortala i giovani atleti di “Su Nuraghe Calcio Biella”, incoronati a giugno 2024 campioni provinciali della stagione sportiva di calcio a 7 organizzata da “R” (Ricreativo Calcio Biella) e A.S.C. (Attività Sportive Confederate) di Biella.

Nell’occasione, per inaugurare anche l’inizio del tesseramento per il nuovo anno sociale, la serata sarà animata da Anna e Mike, coppia nella vita e nell’arte.

“Amiamo la musica dall’età adolescenziale – afferma Anna - e questa passione l’abbiamo coltivata nel tempo. La vita ci ha allontanato per un lungo periodo, ma, poi, ci ha fatti ritrovare. Da quel momento, abbiamo ripreso insieme la nostra passione musicale”.

Caratterizzati da sensibilità sociale e attenti alle fragilità dell’altro, donano sorrisi ed allegria nei pomeriggi musicali dedicati agli ospiti delle RSA, quelle strutture dedicate agli anziani, che accudiscono persone ancora in buona salute, ma che decidono di non voler più vivere da sole.