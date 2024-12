Babbo Natale arriva in anticipo, l’Unione Biellese Astrofili: inaugurato il nuovo planetario.

Quest’anno Babbo Natale ha portato un dono speciale all’Unione Biellese Astrofili (UBA). L’Osservatorio Astronomico Biellese (OABi), gestito dall’associazione a Cascina San Clemente di Occhieppo Inferiore, si è arricchito di un planetario, un’aggiunta molto attesa.

Il planetario, con una calotta di circa 3,5 metri di diametro, era stato vinto alcuni anni fa dall’Istituto Comprensivo di Occhieppo grazie a un progetto PON europeo realizzato in collaborazione con l’UBA e l’OABi. Rimasto inutilizzato nei locali scolastici, ha ora trovato nuova vita presso l’osservatorio, dove diventerà uno strumento fondamentale per la didattica e per avvicinare il pubblico alle meraviglie del cosmo.

Questo planetario, tra i più grandi delle associazioni astrofile piemontesi, è unico nel territorio biellese, vercellese e canavese. La sua presenza all’OABi rappresenta una straordinaria opportunità per promuovere la conoscenza dell’astronomia, sia tra gli studenti che tra gli appassionati di tutte le età.