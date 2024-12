Biella, le celebrazioni natalizie in Cattedrale

Le celebrazioni natalizie in Cattedrale

Si avvicinano le festività natalizie e la Festa del Patrono Santo Stefano, patrono della Città e della Diocesi.

Presso la Chiesa Cattedrale, dal 20 dicembre è esposto la tavola – appena restaurata di Gerolamo Giovenone “Madonna con Bambino e Santi” (1538). L’iniziativa “Sia Luce per il Patrono” rientra nel progetto “Sia Luce” della parrocchia di Santo Stefano.

Mons. Vescovo nella Solennità del Santo Natale in Cattedrale presiederà la Santa Messa della Notte alle ore 24. La celebrazione, animata dal Coro Parrocchiale, è preceduta alle ore 23.15 dalle veglia di preghiera.

Al termine della celebrazione mons. Vescovo benedirà il pane di Santo Stefano, come segno di condivisione che sarà distribuito il giorno del Patrono.

Il giorno di Natale mons. Vescovo presiederà il Solenne Pontificale alle ore 10.15.

La celebrazione dei Vespri solenni alle ore 16.

Le altre celebrazioni seguono il normale orario festivo della Cattedrale.

Il giorno seguente, Santo Stefano primo martire e patrono della Diocesi e della Città di Biella, il solenne Pontificale con la partecipazione del Capitolo Cattedrale e del clero della Città e della Diocesi, sarà presieduto dal vescovo diocesano mons. Roberto Farinella

Saranno presenti le autorità cittadine come da tradizione.

È invitato tutto il popolo di Dio.

Animerà la celebrazione il Coro Diocesano

All’uscita dalla chiesa viene distribuito a tutti i partecipanti “il pane di Santo Stefano”. Seguirà, in Seminario, lo scambio di auguri riservato alle autorità e presso l’Oratorio Santo Stefano la parrocchia di Santo Stefano organizza un pranzo di condivisione aperto a tutti. Alle ore 16 il vescovo Roberto presiederà i Vespri solenni. Alle ore 18 la Santa Messa presieduta dal parroco.

Domenica 29 dicembre, festa della Santa Famiglia, mons. Vescovo aprirà in Diocesi – secondo le indicazioni della Santa Sede – l’Anno Santo in Diocesi. Alle ore 15 presso la Chiesa di San Filippo in Biella, i riti di inizio e da lì, prenderà avvio il pellegrinaggio alla Cattedrale, dove si terrà la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Roberto.

Martedì 31 dicembre alle ore 18 in Cattedrale la messa di ringraziamento per l’anno trascorso con il canto del TE DEUM. Mons. Vescovo presiederà la Santa Messa alle ore 22.30 presso la Basilica Antica di Oropa, a conclusione della Marcia della Pace, la quale partirà alle ore 17 dalla chiesa della Santissima Trinità dopo un momento di preghiera ecumenica invocando il dono della pace.

Il giorno di Capodanno, 1 gennaio 2025, il vescovo Roberto presiederà la Santa Messa alle ore 18 in Cattedrale.

Il giorno dell’Epifania, 6 gennaio 2025, alle ore 10.15 il solenne Pontificale presieduto dal vescovo Roberto, con la partecipazione del Corpo dei Vigili del Fuoco, e alle ore 16 i Vespri solenni.