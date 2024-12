Kick boxing Biella presente al “Campionato Elite”

Domenica scorsa a Cornaredo è andata di scena il “Campionato Elite” competizione sportiva di sport da combattimento di (Kick Boxing, K1, Muay Thai), organizzata dalla Federazione WFC –WBFC del Presidente Franco Scorrano.

La presenza di oltre 600 atleti ed oltre 100 club, alcuni provenienti dall’estero, hanno dimostrato la crescita di questa realtà sportiva, con incontri sia a contatto pieno che leggero, a questa primo impegno ufficiale erano presenti anche atleti della kick boxing Biella della Palestra Fitness for life, anche se in possesso di ottima tecnica, i loro avversari sono riusciti con maggiore esperienza a conquistare il podio. Sicuramente per Francesca Coppola, Sara Scucchiari e Nicolo Rosso, dovranno fare tesoro di questa esperienza per le prossime importanti competizioni che li porteranno sicuramente alle finali del titolo Italiano.

“Questo Campionato è stato primo impegno sportivo dell’anno, è normale che la tensione e tempi di gara possano influire sulla performance del match, ma abbiamo il tempo per allenarci e essere pronti per le prossime gare“ queste le parole del Maestro Fenaroli Daniele condivise anche dal coach Andrea Bagatin.

Nella giornata è stato emozionante il debutto di una giovanissima atleta della scuola di kick Boxing Biella in un incontro non competitivo, infatti Ambra Saraiba, con solo 7 anni ha incantato il pubblico presente evidenziano già un’ottima predisposizione a questo nostro fantastico sport da combattimento.