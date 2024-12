Pallovo, TeamVolley: “È di nuovo en plein per il nostro vivaio!” FOTO

Altro weekend perfetto per il settore giovanile del TeamVolley: doppia vittoria per il Botalla, sempre primo a punteggio pieno (e senza nemmeno un set perso) in Prima Divisione. Risultati positivi anche per le nostre formazioni Under16, -14 e -13.

PRIMA DIVISIONE

PRIMA DIVISIONE TST - 10a giornata

Palestra S.M. “Bollini” di Novara

Pallavolo Scurato – BOTALLA TEAMVOLLEY 0-3

(14-25/12-25/18-25)

BOTALLA TEAMVOLLEY: Masserano, Boggiani 6, Cavaliere, Scoleri 6, Sola 12, Cena 9, Gariazzo 1, Damo 3, Floris, Fontana, Paniccia, Piletta 2, Guzzo (L1), Vioglio (L2). Coach Ivan Turcich, vice Marco Allorto.

PRIMA DIVISIONE TST - 11a giornata

Palasport di Lessona (BI)

BOTALLA TEAMVOLLEY – Gs Tollegno 3-0

(25-9/25-15/25-19)

BOTALLA TEAMVOLLEY: Masserano, Boggiani 4, Cavaliere 10, Scoleri 10, Sola 16, Cena 1, Gariazzo, Damo 4, Nazzi, Fontana 9, Paniccia, Piletta, Guzzo (L1), Vioglio (L2). Coach Ivan Turcich, vice Marco Allorto.

Coach Ivan TURCICH: «C’è poco da dire. Chiudiamo la prima parte di stagione con 30 punti su altrettanti a disposizione, senza aver lasciato per strada neppure un set. È davvero “tanta roba”. Gli obiettivi sono alti e le ragazze ne sono consapevoli. Stiamo cercando di lavorare soprattutto con la formazione Under18, che sarà anche quella che disputerà il Bear Wool Volley a gennaio. Appuntamento importante, in cui vogliamo fare bene. Sono soddisfatto di come stiamo lavorando e di come la squadra approccia la palestra, poi i risultati parlano da sé. Dobbiamo necessariamente ambire a qualcosa di più».

UNDER16

UNDER16 Girone E - 10a giornata

Palestra “Pellico” di Santhià (VC)

Pallavolo Santhià – DE MORI TEAMVOLLEY 0-3

(10-25/11-25/18-25)

Coach Marco ALLORTO: «In questa partita, le ragazze si sono approcciate con quel pizzico di arroganza che serve per non incappare in errori di sottovalutazione dell'avversario. Il livello non era eccelso, ma come ben sappiamo basta poco per trasformare una partita da semplice a complicatissima. Ho visto voglia di giocare e osare, con alcuni scambi veramente di buon livello. Brave, ma torniamo in palestra per continuare questo trend positivo».

UNDER14

UNDER14 Girone D - 9a giornata

Palasport di Lessona (BI)

ANGELICO TEAMVOLLEY – 2mila8volley Domodossola 3-1

(25-15/23-25/26-24/25-14)

Coach Marco ALLORTO: «Classico match dai due volti. Il primo mi vede felice per il risultato netto, che fa sempre bene alla classifica. Il secondo mi lascia decisamente insoddisfatto per come abbiamo approcciato la partita. Completamente spente e disunite, non siamo riuscite a mettere in campo una squadra degna di questo nome. Sotto questo aspetto abbiamo ancora un sacco di lavoro da fare».

UNDER13

UNDER13 Girone C - 10a giornata

Palasport di Lessona (BI)

CONAD TEAMVOLLEY – Volley Cigliano 3-0

(25-9/25-23/25-14)

Coach Alessia DIEGO: «Una gara che ci ha fatto ritrovare l’umore giusto, nonostante continui il periodo costellato da tante defezioni per malattia. Nel secondo set abbiamo spento un po’ la luce in campo. In generale però non posso che essere contenta della prestazione delle ragazze».