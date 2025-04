Piedicavallo, si chiude con successo la 14ª Rassegna di Cinema di Montagna

Con la consegna del premio al cortometraggio Vulnerability del regista Glauco Tortoreto, si è conclusa sabato 12 aprile la 14ª Rassegna di Cinema di Montagna, organizzata dalla Pro Loco di Piedicavallo APS in collaborazione con il CAI – Sezione di Biella e con il patrocinio della Regione Piemonte, del Comune di Piedicavallo, della Sezione biellese dell’Associazione Nazionale Alpini e del Gruppo Alpini di Piedicavallo.

Un’edizione particolare, che ha visto l’introduzione della chiamata alle arti grazie alla quale sono stati gli autori stessi dei film proiettati a proporli per la Rassegna piedicavallese. Le oltre 20 opere presentate, provenienti da Italia, Svizzera, Argentina e Stati Uniti d’America, hanno costretto l’organizzazione a una selezione, operata da una apposita commissione così composta: Veronica Rosazza Prin, presidente della Pro Loco di Piedicavallo APS; Carlo Rosazza Prin, sindaco di Piedicavallo; Corrado Martiner Testa, scrittore di guide escursionistiche; Leonardo Jon Scotta, trail runner con profonda conoscenza del territorio montano, già presidente della Pro Loco di Piedicavallo; Luciana Ianutolo Gianot, Responsabile dei volontari della Biblioteca Civica “Nilo Peraldo Bert” di Piedicavallo.

Tra le opere presentate, oltre a Vulnerability, la commissione è rimasta particolarmente impressionata da un cortometraggio realizzato con la tecnica dello stop-motion e presentato fuori bando: Il respiro immobile, realizzato dai ragazzi delle classi 3A e 3B della Scuola secondaria di primo grado di Mosso, ha ricevuto una menzione d’onore, consegnata nel corso della prima serata della Rassegna.

«Quest’anno, forse più degli altri, abbiamo avuto la conferma che la montagna continua a essere una fonte inesauribile di ispirazione artistica e di dialogo tra culture» ha dichiarato Veronica Rosazza Prin, Presidente della Pro Loco di Piedicavallo APS. «Abbiamo avuto modo di conoscere territori, tradizioni e storie eccezionali, dai suoni turbinanti del Gran Sasso al paesaggio sotterraneo del Monte Fenera, dal sacrificio dell’Albero di Ponte Nossa all’incredibile scalata di “Panem et Circensis” alla Pizarra di Arco. Tutte opere, anche quelle che non abbiamo potuto proiettare in quest’occasione, incredibilmente significative, per le quali ringraziamo sinceramente».

Ulteriore novità introdotta dalla XIV edizione è stata la conferenza tenuta da Danilo Craveia, dal tema prettamente valligiano: lo studioso biellese ha accompagnato il pubblico del Regina Margherita tra i fatti e le leggende che hanno consacrato il Lago della Vecchia al mito. Tra il pubblico della Rassegna anche Flavio Papa e Davide Macchi, rispettivamente regista e direttore della fotografia di Vent’anni, giunti a Piedicavallo per l’occasione dalla Svizzera, Guido Della Schiava, regista di È Spigolo, dal Friuli Venezia Giulia, gli studenti delle classi 3A e 3B della Scuola secondaria di primo grado di Mosso, accompagnati dalla Professoressa Beatrice Ramazio, e Glauco Todoreto, regista del film premiato, Vulnerabilty.

Il successo della Rassegna conferma il ruolo centrale del Teatro Regina Margherita di Piedicavallo, autentico gioiello architettonico ottocentesco, tornato a vivere negli anni Duemila grazie all’impegno dell’amministrazione comunale e della comunità. La Pro Loco dà ora appuntamento al prossimo evento in programma, la gara di tarocchi, che si terrà sabato 8 giugno.