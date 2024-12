“Bear Wool Volley 2025”, novantasei squadre partecipanti in tutte le categorie, FOTO

Ieri lunedì 16 dicembre 2024, è stato presentato “Bear Wool Volley 2025”, nella Sala Consiliare del Comune di Biella. Sarà la 20a edizione del Bear Wool Volley, il torneo che ogni anno coinvolge migliaia di atleti con decine di società italiane e non solo!

Anche quest’anno l'evento sarà organizzato dalla Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti che si è presa l’incarico di farsi capofila delle altre associazioni biellesi che da sempre collaborano per il buon esito del Torneo, prodotto di tutta la pallavolo biellese. Collaborano all’organizzazione anche TeamVolley, Virtus Biella, Occhieppese Pallavolo e GS Tollegno.

Sono stati confermati i due Premi che hanno caratterizzato il Torneo dello scorso anno: il primo è il Memorial Marco Germanetti, Premio per la categoria Under 19 Maschile e ricordo del nostro caro Marco, prematuramente scomparso nel 2021; il secondo sarà il Trofeo Conad, dedicato alla categoria Special Olympics, arrivata all’Ottava Edizione come parte del Bear Wool Volley.

Squadre Partecipanti

Under 14 Femminile (10 squadre): 2mila8 Volley Blu (Domodossola), 2mila8 Volley Rossa (Domodossola), Angelico Team Volley (Lessona), Fenusma Volley (Aosta), In Volley Bandisport (Chieri), In Volley Centro Leonardo (Chieri), In Volley Farmacia Nuova (Chieri), VBC Cassano Magnago (Cassano Magnago), Virtus Biella (Biella), Volley Parella (Torino).

Under 16 Femminile (20 squadre): 2mila8 Volley Domodossola (Domodossola), Alessandria Volley (Alessandria), Borgofranco Volley (Borgofranco), De Mori TeamVolley (Lessona), Futura Volley Giovani (Busto Arsizio), GS Pino U16 Cigno (Pino Torinese), GS Pino U16 Freccia (Pino Torinese), Isil Volley Almese (Almese), Paladonbosco Pallavolo Genova (Genova), Pallavolo Scurato (Novara), Progetto Volley Lainate (Pogliano Milanese), RTZ Basel (Therwil, Svizzera), RTZ Bern-Solothurn (Kirchdorf, Svizzera), San Rocco Volley Novara (Novara), Stella Azzurra U16 (Malnate), VB Romans (Romans-sur-Isère, Francia), Virtus Biella (Biella), Vol-ley Academy Volpiano (Volpiano), Volley 2001 Garlasco (Garlasco), Volley Parella 2010 (Torino).

Under 18 Femminile (20 squadre): ASD Sporting Torino (Torino), Club76 Gold MTS Tecnicaer (Chieri), Cogovalle Genova (Genova), Evançon Volley (Issogne Aosta), Fenusma Volley (Aosta), Fontaine Volley (Fontaine, Francia), Futura Volley Giovani (Busto Arsizio), Generali Biella Via Carso TeamVolley (Lessona), Genève Volley (Genève, Svizzera), Grissini Bel Piemonte Gaglianico (Gaglianico), GS Pino U18 Aquila (Pino Torinese), GS Pino U18 Cassiopea (Pino Torinese), Isil Volley Almese (Almese), P.G.S. El Gall (Grinzane Cavour), Pallavolo Acqui Terme (Acqui Terme), Progetto Volley Lainate (Pogliano Milanese), Stella Azzurra U18 (Malnate), Unipolglass Volley Almese (Almese), Virtus Biella (Biella), Volley 3.0 Arcidano (San Nicolò d’Arcidano).

Under 15 Maschile (10 squadre): AM Impianti SPB (Biella), Artivolley (Collegno), Desio Volley Brianza (Desio), GS Pino Chieri 76 (Pino Torinese), IVM Under 15 M (Mornago), Pallavolo La Bollente Acqui Terme (Acqui Terme), Pivielle (Ciriè), RTG Basel (Therwil, Svizzera), Valtrompia Volley (Concesio), Zeroquattro Volley (Limbiate).

Under 17 Maschile (15 squadre): APD S. Antonio (Genova), Artivolley (Collegno), Enercom SPB (Biella), GS Pino Chieri76 U17 (Pino Torinese), Impresa Aiazzone SPB (Biella), IVM Under 17 M (Mornago), OTS Assembly Chisola Volley (Candiolo), Pallavolo La Bollente Acqui Terme (Acqui Terme), Pallavolo Saronno (Saronno), Pallavolo Torino (Torino), RTS Bern-Solothurn (Kirchdorf, Svizzera), SG Heidelberg (Heidelberg, Germania), Valtrompia Volley (Concesio), Volley 2001 Garlasco (Garlasco), Volley Novara U17 (Novara).

Under 19 Maschile (13 squadre): Annemasse Volley (Annemasse, Francia), APD S. Antonio (Genova) Colombo Genova (Genova), Lasalliano Volley Torino (Torino), Lauretana SPB (Biella), Officina Pozzo SPB (Biella), Pallavolo Torino (Torino), Pivielle Bianca (Ciriè), Pivielle Blu (Ciriè), Rockstar Volleyball Blue (Gardena, California, Stati Uniti d’America), Rockstar Volleyball Gold (Gardena, California, Stati Uniti d’America), Sant’Anna Volley (San Mauro Torinese), SG Heidelberg (Heidelberg, Germania).

Special Olympics (8 squadre): All Stars Arezzo Onlus (Arezzo), ASAD Biella (Biella), ASD No Limits (Lodi), ASD Passeportout (Borgosesia), ASD Super Boys&Girls (Pieve e Nievole), Eunike ASD (Albisola Superiore), Union Volley Pinerolo Special Olympics (Pinerolo).

Squadre Straniere :

Under 16 Femminile: RTZ Basel (Therwil, Svizzera), RTZ Bern-Solothurn (Kirchdorf, Svizzera), VB Romans (Romans-sur-Isère, Francia).

Under 18 Femminile: Fontaine Volley (Fontaine, Francia), Genève Volley (Genève, Svizzera).

Under 15 Maschile: RTG Basel (Therwil, Svizzera).

Under 17 Maschile: RTS Bern-Solothurn (Kirchdorf, Svizzera), SG Heidelberg (Heidelberg, Germania).

Under 19 Maschile: Annemasse Volley 74 (Annemasse, Francia), Rockstar Volleyball Blue (Gardena, California, Stati Uniti d’America), Rockstar Volleyball Gold (Gardena, California, Stati Uniti d’America), SG Heidelberg (Heidelberg, Germania).

Un totale di novantasei squadre partecipanti in tutte le categorie, con dieci formazioni provenienti da altri Paesi europei (Francia, Germania, e Svizzera) e due new entry direttamente dalla California! Questo arrivo degli statunitensi del Rockstar Volleyball impreziosisce ancora di più un torneo che sta aprendo le porte a grandi formazioni anche oltre oceano.

Comuni coinvolti : Biella, Candelo, Cossato, Gaglianico, Graglia, Lessona, Mongrando, Occhieppo Inferiore, Pollone, Pralungo, Quaregna Cerreto, Sagliano Micca, Tollegno, Valdengo, Valle San Nicolao, Verrone, Vigliano Biellese, Zumaglia.

Palestre utilizzate : Biella Forum, Candelo, Cossato, Gaglianico, Graglia, ITIS Q. Sella, Lessona, Mongrando, Occhieppo Inferiore, PalaPajetta, PalaSarselli, Palestra Massimo Rivetti, Pollone, Pralungo, Quaregna Cerreto, S.M. Villaggio Lamarmora, Sagliano, Tollegno, Valdengo, Valle San Nicolao, Verrone, Vigliano Biellese, Zumaglia.

Programma del Torneo

3 gennaio

Apertura check-in dalle ore 08:00 presso il Biella Forum (Ingresso Tribuna Verde) di Biella. Tutte le squadre devono presentarsi, tramite un referente, al check-in per ritirare i documenti ufficiali del Torneo ed i calendari definitivi.

Ore 9:00: Inizio gare di qualificazione nelle varie palestre come da calendari ufficiali. Prima di ogni gara ogni squadra avrà 10 minuti per il riscaldamento usando gli spazi attigui.

Ore 19:00: Opening Dinner Bear Wool Volley 2025 - Festa di apertura con cena e musica, quest’anno eccezionalmente aperta a tutte le squadre partecipanti al torneo!

4 gennaio

Ore 08:30: Inizio gare di qualificazione nelle varie palestre come da calendari ufficiali. Prima di ogni gara ogni squadra avrà 10 minuti, usando gli spazi attigui, per il riscaldamento.

A seguire: Ottavi di finale, Quarti di finale e Semifinali: partite ad eliminazione diretta per raggiungere le Bear Wool Finals!

Ore 19:00: Volley Night – cena e musica con la partecipazione di tutte le squadre iscritte al Torneo.

5 gennaio

Dalle 08:30: Finali fino al 3° posto nelle varie palestre come da calendari ufficiali.

Dalle 09:00: The Bear Wool Finals - Presso Palapajetta e Biella Forum.-

A seguire: Cerimonia di Premiazione - I migliori giocatori di ogni categoria riceveranno il premio come MVP e una sciarpa offerta da Piacenza Cashmere Factory Store.

A seguire: Chiusura del Bear Wool Volley 2025.

Ringraziamenti Speciali

Un grazie sentito va a tutti i volontari coinvolti, senza i quali il Bear Wool Volley non sarebbe mai arrivato alla 20a edizione e non avrebbe il successo che ha oggi. Grazie quindi ai più di 100 volontari che mettono a disposizione il proprio tempo per fare del Bear Wool Volley un’occasione unica per tutti gli atleti.

Grazie ai responsabili delle palestre biellesi, che gestiscono e organizzano sul campo le partite, garantendo presenza e aiuto nei tre giorni di torneo.

Grazie allo staff, che nei mesi scorsi ha organizzato questa manifestazione e che finalmente vedrà realizzati tutti gli sforzi e i progetti spesi per questa edizione del Bear Wool Volley. Grazie agli Alpini dei gruppi A.N.A. di Cossato-Quaregna, Cerreto Castello e Casapinta, senza i quali non si potrebbero preparare i più di 7.000 panini, offerti da Conad, in tre giorni. Grazie agli enti patrocinanti che ci hanno permesso di realizzare questa manifestazione: Regione Piemonte, Provincia di Biella, Città di Biella, CONI, F.I.P.A.V. Regionale e il Comitato Territoriale del Ticino-Sesia-Tanaro.

Grazie, infine, agli Sponsor, senza i quali non si potrebbe organizzare una manifestazione così grande come il Bear Wool Volley: Conad, Main Sponsor dell’evento, e TAM (Tessile Abbigliamento Moda).

Grazie a Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Federazione Italiana Pallavolo, CONI, Regione Piemonte, Provincia di Biella e Special Olympics Italia Team Piemonte per il sostegno durante l’organizzazione del Bear Wool Volley 2025.