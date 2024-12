Santa Lucia con i Think Bike: 120 i biellesi partecipanti.

"E poi ci sono giornate così...", una frase fatta che per la quinta edizione dell'evento motociclistico riassume appieno il risultato che supera di gran lunga le aspettative riposte.

Ai Think piace l'idea di poter far crescere questo appuntamento tanto atteso dai biker biellesi (quasi 120 quest'anno), utilizzando strumenti semplici che ai bambini piacciono da sempre; palloncini volanti colorati, peluche che acquisiscono una seconda vita, oltre a dolcetti e merende per tutti, hanno regalato sorrisi a grandi, piccini e non da meno agli organizzatori che, come la frase con cui i biker biellesi iniziano queste due righe di ringraziamento, ne escono più ricchi dei bambini che hanno ricevuto i doni.

Un agli sponsor e all'amica Valentina che ha regalato numerosi peluche, che hanno trovato una nuova casa attraverso un’estrazione a fronte di un'offerta libera. Preziosissimo il contributo dei Comuni che da sempre sposano la causa del gruppo motociclistico. Oltre alla calorosa ospitalità nelle piazze oggetto delle tappe nel run mattutino, importante è il contributo economico che hanno dato alla Domus Laetitiae, destinataria unica dei proventi dell'iniziativa stessa.

Alla prossima edizione...

I Think Biker