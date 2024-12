Salussola Volley, battuta d’arresto contro la capolista Galliate

Il Salussola Volley ha incrociato i volti della capolista Galliate in un match che ha messo a dura prova la squadra gialloblù. Nonostante una prestazione combattuta, soprattutto nel primo set, la formazione biellese è stata superata con un netto 3-0. Il Galliate, forte di un roster esperto e rodato, ha dimostrato tutta la sua superiorità nel corso dell'incontro.

Il Salussola Volley, pur non riuscendo a portare a casa punti preziosi per la classifica, ha mostrato un ottimo spirito di squadra e una crescente determinazione. “Siamo consapevoli di aver affrontato una delle squadre più forti del campionato - commenta il coach - I ragazzi hanno giocato con cuore e determinazione, ma purtroppo non è stata la nostra giornata. Continuiamo a lavorare sodo in allenamento per migliorare sempre di più.”

Il Salussola Volley tornerà in campo la prossima settimana per affrontare l'Erreesse Pavic. I gialloblù, forti della loro imbattibilità nelle trasferte, cercheranno di rifarsi e di portare a casa una vittoria importante.