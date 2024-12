Mongrando, auguri a Ilda Ravinetto per i suoi 100 anni

Un lieto traguardo, festeggiato assieme ai suoi familiari e agli amministratori locali del paese. Ieri, 12 dicembre, Ilda Ravinetto ha compiuto 100 anni.

A recarsi in visita il sindaco di Mongrando Michele Teagno, il vice Simona Coda e il parroco, don Stefano Vaudano. Per l'occasione, il primo cittadino ha così dichiarato sui propri canali social: “Abbiamo portato i nostri più cari auguri ad Ilda Ravinetto. Ringraziamo di cuore la famiglia per averci accolto così calorosamente, é stato un grande piacere festeggiare questo importante momento con Ilda e i suoi cari”.