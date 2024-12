Un fine settimana intenso per le giovanili del TeamVolley

Il fine settimana appena concluso è stato impegnativo per le squadre del settore giovanile del TeamVolley. Con la Prima Divisione a riposo, l’attenzione si è concentrata sull’Under18 Eccellenza, che ha affrontato due sfide difficili.

Nel recupero della 4a giornata, l’Under18 Eccellenza ha incontrato il Gs Pavic Romagnano, perdendo 0-3 con parziali di 24-26, 23-25 e 23-25. Un match importante per difendere la posizione in classifica, ma coach Ivan Turcich sottolinea che la squadra ha giocato una pallavolo disordinata e ha commesso errori banali, sprecando un’opportunità per uscire dal momento negativo. Contro la Igor Volley, squadra di Serie B2, non ci si aspettava certo una vittoria, ma sperava in una prestazione migliore rispetto a quella dell’andata a Trecate. Tuttavia, il punteggio e i parziali evidenziano un trend negativo per la squadra, che dovrà lavorare duramente per migliorare.

Soddisfazione invece per l’Under16, che nella 9a giornata del Girone E ha battuto l’AZ Disinfestazioni S2M Volley 3-0 con parziali di 25-19, 25-13 e 25-14. Coach Marco Allorto ha elogiato la prestazione delle ragazze, soprattutto per l’attenzione nei fondamentali di battuta e ricezione. Di fronte a una squadra con un servizio profondo, le giovani biancoblù sono riuscite a imporre il loro gioco e consolidare la loro posizione in classifica.

Per l’Under13, invece, la 9a giornata del Girone C si è conclusa con una sconfitta per 0-3 contro Volley Crescentino, con parziali di 22-25, 23-25 e 6-25. Coach Alessia Diego ha sottolineato che le avversarie hanno imposto il loro gioco fin dall’inizio e che due errori nel finale dei primi due set hanno deciso la partita. Nel terzo set, la difesa non è stata all’altezza e le ragazze non sono riuscite a controbattere efficacemente.