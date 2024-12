Il Natale è arrivato a Mezzana, ecco gli eventi in programma

A Mezzana Mortigliengo arrivano le Coccole di Natale. L'evento, in programma domenica 15 dicembre, si terrà dalle 11.30 fino alle 18, in frazione Cereie, presso la piazza degli ambulatori. Ci sarà la polenta concia assieme ad altri prodotti tipici biellesi. Per i più piccoli anche intrattenimenti da non perdere.

“Abbiamo deciso di collaborare con Telethon, fornendogli un gazebo e un banchetto, attraverso la vendita di scatole di cioccolatini – spiegano dalla Pro Loco - La ricerca è alla base della nostra speranza per il futuro”. I volontari hanno già donato i calendari dell'avvento ai bimbi della scuola materna.