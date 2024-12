Export Kit Dogana, ha fatto tappa a Biella il ciclo di incontri formativi di ICE Agenzia e Confindustria

Grande interesse per il quarto incontro formativo del ciclo "Export Kit Dogana", organizzato da ICE Agenzia e Confindustria, a favore di imprese di piccole e medie dimensioni che operano sui mercati esteri. Lo scorso 3 dicembre l'iniziativa ha fatto tappa a Biella, all'Unione Industriale Biellese, con il seminario incentrato su "Contratti, fiscalità, pianificazione integrata: come affrontare il commercio extra UE".

Oltre ai saluti di Laura Travaglini (Confindustria) e Giorgia Evangelisti (ICE), a fare gli onori di casa è stata Chiara Bonino, Delegata del Presidente all'Export e all'Internazionalizzazione: "Siamo orgogliosi di poter ospitare a Biella la quarta edizione del ciclo di incontri formativi “Export Kit Dogana” di ICE Agenzia e Confindustria: un momento formativo ma anche un’occasione di networking e confronto a partire da casi pratici".

Obiettivo dell'incontro è stato rispondere alle numerose richieste pervenute dalle aziende sulle problematiche doganali spesso riscontrate nelle attività di internazionalizzazione. Gli incontri formativi, infatti, sono volti a condividere con le imprese partecipanti sia nozioni tecniche che soluzioni pratiche, attraverso dialoghi di approfondimento con i relatori ed analisi di business case. I contenuti vertono su soluzioni a problematiche specifiche del commercio internazionale attraverso l’approfondimento di strumenti operativi disponibili e in via di definizione, in un’ottica strategica di medio-lungo periodo.

L'intervento di Chiara Bonino

"E’ fondamentale, soprattutto per le imprese come le nostre, fortemente vocale all’export, affrontare l’Internazionalizzazione come un tema prioritario da due punti di vista: un punto di vista più concreto, fondato sulla disponibilità del panorama normativo e delle informazioni necessarie all’attività operativa e alla gestione delle imprese; e un punto di vista più strategico, che parte dalla selezione e dall’aggiornamento puntuale degli adempimenti sul tema per sviluppare una visione più ampia, informata, finalizzata allo sviluppo del business sui mercati internazionali.

Nell'incontro sono stati affrontati temi specifici come la contrattualistica e fiscalità connessa agli scambi internazionali, con attenzione alle regole e alle opportunità per una gestione efficace e competitiva delle accise. Si tratta di aspetti importanti, in cui a fare la differenza per le aziende è una conoscenza puntuale della materia, attraverso un approccio che punta su una formazione adeguata e aggiornata, per poter valutare ogni scelta in modo strategico".

I temi dell'incontro

La prima parte della giornata è stata dedicata ad approfondire i temi oggetto dell'incontro, attraverso gli interventi di Benedetto Santacroce, Studio Santacroce & Partners; Davide Miggiano (Direttore territoriale Piemonte e Valle D'Aosta, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da poco presente a Torino, alla sua prima uscita ufficiale sul territorio), Roberto Coppe e Giuseppe D'Introno, Agenzia delle Dogane; Alessandra Di Salvo, Ernst & Young, con la moderazione di Fulvio Liberatore, CEO Easyfrontier.

In particolare sono stati sviluppati argomenti quali: i contratti di compravendita internazionale (struttura, cautele, suggerimenti); le clausole cui prestare maggiore attenzione, anche in relazione alle attività di controllo; il trattamento delle accise negli scambi internazionali, con particolare riferimento agli aspetti contrattuali; il trattamento degli Incoterms nei contratti, il trattamento dell’IVA all’export e all’import, fiscalità e Incoterms.

Inoltre sono stati illustrati casi pratici, come l'analisi di un caso correlato alla spedizione di prodotti soggetti ad accisa e ad accisa assolta, e casi esplicativi delle clausole ottimali e delle insidie all’export e all’import legate agli Incoterms, oltre al rapporto con visto uscire e ai controlli doganali connessi ad essi.

La seconda parte della giornata è proseguita con un'interessante esercitazione, che ha coinvolto i partecipanti in gruppi di lavoro, che hanno potuto cimentarsi con esercizi pratici, dialogare e confrontarsi con gli esperti.

L'iniziativa

Il programma prevede 6 appuntamenti da ottobre 2024 a febbraio 2025. L’appuntamento iniziale sarà ospitato dalla delegazione di Confindustria a Bruxelles, prevedendo il collegamento online per i partecipanti. I successivi 4 incontri, come da calendario, si terranno esclusivamente in presenza, ospitati da Associazioni territoriali del sistema Confindustria, e verteranno sui temi classici della materia doganale e del commercio internazionale, spaziando dalla classifica e origine della merce, alla transizione digitale, alla contrattualistica e fiscalità internazionale. L’ultimo appuntamento è previsto per l'11 febbraio dalla sede di Roma in modalità online.