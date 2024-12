Roppolo, aggiornamenti sullo stato di via Roma. Comune: “Attendiamo parere Soprintendenza”

A quasi un mese dalla chiusura di via Roma, l'amministrazione comunale aggiorna i cittadini circa l'attuale situazione. “Riteniamo giusto e opportuno condividere e informare i nostri concittadini – spiega il Comune sui propri canali social - Abbiamo scelto di pubblicare le fotografie cosicché sia chiaro a tutti la reale situazione dell'immobile che ci ha costretti a chiudere la strada. Come è noto, via Roma è l'unica strada che consente a mezzi di grandi dimensioni di raggiungere la parte alta del nostro paese e le molte frazioni. Molti di questi mezzi sono fondamentali per le emergenze. Questa interruzione crea molti problemi anche alle ambulanze per le quali il tempo di intervento può essere vitale”.

E aggiunge: “Il Comune, dopo aver fatto l'unica cosa possibile, con l'ordinanza del 31/10/2024, si trova in una situazione dove l'unico scoglio rimasto, per ritornare alla normale circolazione e soprattutto sicurezza, è il parere della Soprintendenza Beni Culturali che, al momento, non ci consente di agire in tempi certi e soprattutto brevi. Dopo l'interessamento da parte del Prefetto, siamo in attesa di un riscontro che finalmente potrebbe porre fine ad una problematica che, giorno dopo giorno, mostra sempre più l'importanza della viabilità di via Roma. Vogliamo ringraziare tutta la popolazione e le attività commerciali che nonostante il grande disagio stanno dimostrando un grande senso civico e collaborazione. Stiamo facendo il massimo che può fare un piccolo comune contro quella che sappiamo essere la montagna della burocrazia ma siamo fiduciosi che a breve la situazione si possa risolvere”.