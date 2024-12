Alpini, auguri alla Sezione di Biella: 102 anni di storia aspettando l'Adunata 2025

Il 9 dicembre 1922 non è data qualunque per le penne nere della Provincia di Biella. In quel giorno preciso venne infatti costituita l'Associazione Nazionale Alpini grazie all'azione collettiva di un pugno di associati.

Oggi, 102 anni dopo, quella stessa sezione si appresta a festeggiare un traguardo storico: l'Adunata Alpina a Biella. In tale occasione, il presidente Marco Fulcheri ha condiviso un messaggio di auguri sui canali social della sezione: “102 anni portati benissimo e con ancora tanta voglia di futuro associativo ricco di ambiziosi progetti: mai smettere di spostare in avanti il nostro orizzonte e per farlo dobbiamo amare la nostra sezione e lottare per essa. Dobbiamo soffrire per la nostra Sezione, ma soprattutto dobbiamo essere TÜCC'ÜN per la nostra Sezione”.