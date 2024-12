Biella, due auto si scontrano al “solito” incrocio tra via Piave e via Trieste: una donna in ospedale (foto di repertorio)

Ennesimo incidente stradale tra via Piave e via Trieste, a Biella. È successo questa mattina, 9 dicembre, intorno alle 8.30: a rimanere coinvolte, per cause da accertare, due auto.

Sul posto sono giunti velocemente gli agenti di Polizia Locale e i sanitari del 118 per la prima assistenza alle conducenti. Una di queste è stata trasportata in ospedale per le cure del caso in codice verde. Ancora una volta i residenti hanno segnalato la criticità di quella zona.