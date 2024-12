Andorno, auguri a Ida per i suoi 102 anni

Nella giornata di domenica, 8 dicembre, presso la Casa del Sorriso di Andorno Micca, la signora Ida Nassig ha festeggiato il suo 102° compleanno.

Per questo importantissimo traguardo il servizio di animazione della struttura, di concerto con i parenti dell'ospite, hanno organizzato un pomeriggio di festa. La donna è stata circondata dall’affetto dei suoi familiari e attorniata dal calore e dalla compagnia degli altri ospiti, dal personale e dai volontari della struttura.

La festa, perfettamente riuscita, è stata impreziosita dalla presenza dell’assessore Andrea Ferrero del Comune di Andorno che, per l’occasione, è intervenuto per omaggiare la donna con un bel mazzo di fiori e per portare i saluti del sindaco Crovella e di tutta l’amministrazione comunale del paese.