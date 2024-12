"CRI Biella: Una serata per ispirare e formare i nuovi volontari del futuro" FOTO

Oltre 100 persone hanno partecipato alla serata di presentazione venerdì 6 dicembre del nuovo corso per volontari organizzata dal Comitato di Biella della Croce Rossa Italiana. L'evento si è svolto presso l'Auditorium di Città Studi, trasformando l'occasione in un momento di dialogo, ispirazione e conoscenza delle molteplici attività della Croce Rossa.

Un impegno umano al centro della missione

Durante l’incontro, sono state richiamate le parole dell’ex Presidente della Croce Rossa Italiana e della Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, avv. Francesco Rocca, che nel 2018 presentò la Strategia 2018-2030: "Mettere al centro l’essere umano è da sempre il nostro imperativo. Da oggi lo facciamo con nuovi strumenti, maggiore forza e unità. E con un unico importante obiettivo: assistere un numero crescente di persone vulnerabili a causa dei molteplici cambiamenti sociali, economici e ambientali in atto."

Questo messaggio riflette l'essenza della missione della Croce Rossa Italiana, che si impegna quotidianamente a promuovere i Principi Fondamentali, il Diritto Internazionale Umanitario e a stimolare un cambiamento sociale attraverso azioni concrete e innovative.

Il significato del volontariato

Matteo Beltrami, rappresentante del Comitato CRI Biella, ha condiviso una visione ispiratrice sul significato profondo del volontariato: crescita personale, empatia, conforto, sacrificio, dedizione, costanza e spirito di gruppo. "Il volontariato non è solo un atto di generosità, ma una scelta di vita che mette al centro gli altri, anche a costo di sacrifici personali. È la forza collettiva che ci rende uniti nelle sfide più difficili."

Come diventare volontari della Croce Rossa di Biella

Il percorso per diventare volontario inizia con un corso di accesso di 20 ore, che sarà suddiviso in 8 ore di teoria e 12 ore dedicate al primo soccorso e alle manovre salvavita. Il corso avrà inizio l’8 gennaio 2025. Per iscriversi, è necessario compilare il modulo disponibile sul sito cribiella.it, per essere ricontattati da un volontario che guiderà gli interessati nella fase di adesione.

Dopo la presentazione, i partecipanti hanno avuto l'opportunità di incontrare i volontari e avvicinarsi alle varie aree di attività del Comitato CRI di Biella, grazie ai tavoli informativi disposti all'esterno dell'auditorium. Ad oggi, più di 50 persone hanno già dichiarato la loro intenzione di iniziare questo percorso.

Le aree di intervento della CRI Biella

Il Comitato CRI di Biella opera in molteplici ambiti: ● Salute: Promozione di stili di vita sani, primo soccorso, donazione del sangue, servizi ambulanza e promozione della salute. ● Inclusione sociale: Supporto alle persone in difficoltà, contrasto alla violenza e discriminazione, e progetti per la lotta allo spreco. ● Preparazione e risposta ai disastri: Interventi tempestivi in situazioni di crisi, prevenzione e gestione del rischio, in quanto la CRI è parte del Sistema Nazionale della Protezione Civile. ● Giovani: Promozione del volontariato giovanile per costruire una società inclusiva e resiliente.

L’obiettivo: una comunità più forte e solidale

Il Comitato CRI di Biella continua a impegnarsi nel rispondere ai bisogni emergenti della comunità, offrendo servizi innovativi come il supporto telefonico attraverso il progetto “CRI per le Persone” e formando operatori sociali ed emergenziali per garantire risposte tempestive ed efficaci.

Un invito alla solidarietà

La serata ha dimostrato che la Croce Rossa non è solo un’organizzazione, ma una famiglia in cui il sacrificio diventa un atto di amore verso chi è più vulnerabile. Ogni nuovo volontario non solo arricchisce il proprio percorso di vita, ma contribuisce a costruire un mondo più umano e solidale.

Per ulteriori informazioni: Croce Rossa Italiana - Comitato di Biella Sito web: cribiella.it Centralino: 0152435311