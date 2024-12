200 anni in due, concerto degli auguri per Corpo Musicale Portula e Coro Cesare Rinaldo Coggiola

Un concerto per festeggiare i 200 anni in due: 130 per il Corpo Musicale di Portula e 70 per il Coro Cesare Rinaldo di Coggiola. L'evento avrà luogo domenica 8 dicembre, alle 16, nella chiesa parrocchiale di Portula. Sarà un appuntamento storico per la comunità dell'alta Valsessera, dove saranno eseguiti brani in condivisione.

Il Coro Cesare Rinaldo, diretto da Marinella Zampese, è una realtà formata da voci pari maschili e si è costituita nel 1954 presso la sezione CAI Valsessera. In breve tempo, ha assunto una sua indipendenza nell'attività corale, ispirata principalmente a tematiche di derivazione popolare. Nell'arco della sua attività, il coro ha realizzato un vasto repertorio musicale.

Il Corpo Musicale è stato fondato il 1° aprile 1894 con il nome di “Società Filarmonica di Portula Matrice”, ma da documenti ritrovati recentemente è dimostrato che la banda era già attiva nel 1892. Costantemente aperto e disponibile verso le novità e grazie alle preziose collaborazioni con altre realtà musicali presenti sul territorio, si è esibito in interessanti esperienze concertistiche per banda e coro e con solisti.

Il repertorio spazia dal genere classico al moderno, con una particolare propensione verso quest’ultimo, all’interno di una naturale evoluzione artistica e nel tentativo di avvicinare un pubblico sempre più ampio. È composto da circa 30 elementi, la direzione è affidata al Maestro Claudio De Mario ed è presieduto da Pier Luca Botta.