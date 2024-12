DivertiXmas 2024, aperte le iscrizioni allo Spazio Ragazzi Divertistudio

Sono aperte le iscrizioni al "DivertiXmas 2024", il Doposcuola di Spazio Ragazzi DIVERTISTUDIO per le Vacanze di Natale. Il servizio, rivolto a bimbi e ragazzi dai 5 ai 13 anni, sarà attivo durante le vacanze natalizie dalle 8 alle 18 presso la nostra sede in Piazza G. Falcone 3 a Biella. Questo il calendario delle aperture. Dicembre 2024 : Lunedì 23, Martedì 24, Venerdì 27, Lunedì 30 e Martedì 31; Gennaio 2025: Giovedì 2 e Venerdì 3.

Il programma è ricco di appuntamenti da non perdere: laboratori creativi, di cucina, di riciclo, di carta ricreativa, laboratori sportivi, musica, balli, magia e divertimento; non mancheranno uscite all'aperto alla scoperta del nostro territorio e il pattinaggio sul ghiaccio. E ancora giochi e sorprese per far vivere ai vostri bimbi giorni indimenticabili all'insegna del divertimento e del clima di festa.

L'iscrizione può essere fatta anche per un singolo giorno, o per giorni non consecutivi, secondo le vostre esigenze. Le iscrizioni devono essere presentate entro Venerdì 20 Dicembre Per info contattare il 348.0188561 oppure 333.9802422 Whatsapp al 338.8675806.

