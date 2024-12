Successo di pubblico per I Nuovi Camminanti a Occhieppo inferiore

La Compagnia teatrale “I Nuovi Camminanti” di Biella ha riscosso un grande successo di pubblico venerdì 29 novembre al Centro Polivalente di Occhieppo Inferiore esibendosi per beneficenza a sostegno di AMA Biella “Associazione Malattia di Alzheimer” con una commedia inedita tragicomica “Un corpo e un’anima” scritta e diretta da Mariella Acquadro.

La Compagnia si è cimentata in un testo comico e riflessivo insieme. Il teatro era gremito per tutta la sua capienza da un numerosissimo pubblico molto attento e divertito, che ha apprezzato le battute ma anche la malinconia del testo e la versatilità e simpatia degli attori, magistralmente diretti dall’attenta regia di Mariella Acquadro. Una menzione speciale va alla scenografia curata nei minimi dettagli e particolarmente originale realizzata dalla scenografa e aiuto regista Cristina Martini, e ai costumi e trucco che hanno creato un pregevole effetto scenico. La produzione di luci, musiche e suoni è gestita con grande perizia dal Presidente della Compagnia “I Nuovi Camminanti” Maurizio Mercandino.

Si sono cimentati in questa commedia inedita, in ordine di apparizione, Laura Vittino, Dario Bertagnolio, Maurizia Mosca, Giovanni Iannone, Antonella Boccadelli, Alberto Fante, Claudia Vineis, Carlo Costetti, Paolo Pierotti, Lisa Zanni. “I Nuovi Camminanti” replicheranno la commedia al Teatro comunale di Cossato domenica 9 marzo 2025 alle 16 all’interno della rassegna teatrale “Cossato in scena”.