La danza diventa solidarietà, la sfida di Mary Muratore: “Pacchi alimentari per chi è in difficoltà”

Si dice spesso che dallo sport possono giungere belle iniziative. È il caso di Mary Muratore, insegnante biellese di ballo che, nei giorni scorsi, si è messa in gioco per le festività di Natale.

Un'iniziativa semplice ma profondamente simbolica per la sua carica solidale. “L'idea è questa: invece del classico aperitivo natalizio ho pensato di raccogliere cibo e pacchi alimentari per le persone in difficoltà – racconta - In mio aiuto i membri dei gruppo di ballo che guido all'interno di diverse palestre presenti nel Biellese. Prodotti destinati alla mensa dei poveri di via Novara, a Biella”.

Una scelta non causale, forse dettata da un'esperienza accaduta in un tempo ormai passato. “Sentivo l'esigenza di realizzare qualcosa di concreto a favore della comunità e di tutte quelle persone che necessitano di aiuto e bisogno – confida - L'adesione dei miei clienti è stata notevole tanto che abbiamo riempito un carello di beni alimentari”.

La consegna alla Caritas Biella è avvenuta nei giorni scorsi, come riportato dalla stessa Muratore, che ora lancia un appello chiaro e netto: “Vorrei che molti seguissero il mio esempio. Piccoli gesti possono davvero fare la differenza, specialmente in questi momenti di festa. Riscaldano il cuore e l'anima di ogni comunità”.