Rhythmic School al Galà d’Inverno CSEN: Candelo celebra lo sport.

Nella mattinata di sabato si è svolto presso il palazzetto dello sport di Candelo un evento ludico sportivo denominato Galà d’Inverno organizzato dai comitati Piemonte e valle d’Aosta dell’Ente di Promozione sportiva CSEN, con la collaborazione dei volontari della Rhythmic School. Sono state ben centocinquanta le bimbe e ragazze scese in pedana non tanto a sfidarsi tecnicamente come durante le gare competitive, ma piuttosto a rappresentarsi ed a presentare coreografie ideate dalle ginnaste stesse (quelle più grandi) o create dalle istruttrici delle varie associazioni presenti.

La scuola di ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya, padrona di casa, ha partecipato in massa, esibendosi in apertura con le bimbe Baby (tenerissime) dai 3 ai 5 anni e successivamente con i gruppi Fuxia, Blue e preagonismo. Intervallate ai gruppi delle varie associazioni, si sono esibite tutte le atlete agoniste Silver, in preparazione per l’ormai imminente FdG Winter edition di Rimini, per concludere con un’emozionantissima coreografia a rappresentare la fiaba di Biancaneve, portata in scena dalle agoniste Gold per un totale complessivo di una settantina di RSgirls.

A seguire le atlete in campo tutto lo staff tecnico della Rhythmic School diretto da Tatiana Shpilevaya che si avvale della collaborazione di Arianna Prete, Elena Chursina, Mariia Nikitchuck, Carlotta Canessa, Polina Nikitchuk, Giada Vitale, Giada Mello Grand, Maria Giulia Sales Neto ed Esther Sales Neto. Al termine della Kermesse premiazione per tutte le atlete ed auguri alle famiglie e a tutti gli intervenuti per le prossime Festività Natalizie.