Nuoto biellese in lutto, è morto Bruno Piccolo

Il mondo del nuoto è in lutto per la morte di Bruno Piccolo. A condividere un ricordo della sua figura la società In Sport Biella sui suoi canali social: “È un giorno triste, molto triste per tutta la nostra grande famiglia. Bruno Piccolo, nostro affezionato e capace tecnico e assistente bagnanti, non c’è più. Una notizia che ci sconvolge e ci lascia attoniti e pieni di dolore. Un abbraccio immenso va alla sua famiglia, a Tamara, Vittorio e Francesca. Vi siamo vicini, con tutto il cuore. Ciao Bruno. Non ti dimenticheremo mai".

Il Santo Rosario verrà recitato alle 19 di oggi, martedì 29 luglio, mentre il funerale sarà invece domani, alle 15, sempre nella chiesa di San Paolo a Biella.