Carabinieri, scattano i controlli sulle strade del Biellese: nei guai tre automobilisti

Tre automobilisti sono finiti nei guai a seguito dei consueti controlli dei Carabinieri sul territorio. A Biella e Vigliano Biellese un uomo e una donna sono stati deferiti per guida in stato di ebbrezza poiché trovati positivi alla guida al termine degli accertamenti di rito. Per entrambi è scattato il ritiro della patente di guida, assieme al sequestro del mezzo.

Infine, a Cossato, una persona al volante si sarebbe rifiutata di sottoporsi all'alcoltest. Anche in questo caso, è subito partita la denuncia nei suoi confronti.