Ermenegildo Zegna Group, l'annuncio: “Partnership con Temasek per rafforzare il percorso di crescita”

Il Gruppo Ermenegildo Zegna e Temasek hanno firmato un accordo in base al quale la realtà italiana venderà 14,1 milioni di azioni proprie alla società di investimento con sede a Singapore, al prezzo di 8,95 dollari per azione.

Al momento del closing, Temasek deterrà complessivamente 26,8 milioni di azioni, pari al 10% delle azioni ordinarie in circolazione del Gruppo Ermenegildo Zegna, avendo precedentemente acquisito 12,7 milioni di azioni sul mercato. Al completamento dell’operazione, il Gruppo Ermenegildo Zegna riceverà 126,4 milioni di dollari.

Nagi Hamiyeh, responsabile per l’area EMEA di Temasek, entrerà a far parte del consiglio di amministrazione come membro non esecutivo alla prossima assemblea generale annuale. L’operazione conferma la solidità della visione del Gruppo Ermenegildo Zegna e rafforza la sua flessibilità finanziaria a servizio dell’ulteriore crescita organica dei propri brand.

Ermenegildo “Gildo” Zegna, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Ermenegildo Zegna, ha commentato: “Sono lieti di accogliere Temasek come investitore strategico del nostro Gruppo. Il loro ingresso rappresenta non solo una chiara conferma della solidità della nostra visione e del significativo potenziale di crescita del Gruppo, ma anche un riconoscimento del ruolo centrale che il settore del lusso italiano riveste a livello globale. Questa partnership ci consente di rafforzare ulteriormente la nostra espansione internazionale e di consolidare la nostra posizione come custodi di marchi autentici. La quotazione in Borsa costituisce una pietra miliare nella nostra strategia di lungo periodo e, con Temasek al nostro fianco, questo percorso assume un significato ancora più profondo”.

Nagi Hamiyeh, Responsabile per l’area EMEA di Temasek, ha dichiarato: “Il Gruppo Ermenegildo Zegna si è affermato con successo nel segmento del lusso di fascia alta e presenta significative opportunità di creazione di valore a lungo termine per ciascuno dei suoi marchi. Il nostro investimento sottolinea l’impegno continuo di Temasek nel sostenere aziende europee leader con solide performance e potenziale globale. Siamo entusiasti di diventare un partner attento e di lungo periodo per la famiglia Zegna e il team manageriale, supportandoli nell’attuazione della loro strategia di crescita e nella valorizzazione dei loro marchi iconici e della loro presenza globale.”