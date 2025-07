Pollone, scontro auto-moto: due persone in ospedale (foto di Mattia Baù per newsbiella.it)

È in fase di accertamento la dinamica dell'incidente stradale avvenuto poco prima delle 18 di oggi, 29 luglio, in via Pier Giorgio Frassati, a Pollone.

A rimanere coinvolte nello scontro una moto, con a bordo un giovane, e un'auto condotta da una donna. Entrambi i conducenti, assistiti dal personale sanitario del 118, sono stati caricati sull'ambulanza per il trasporto in ospedale. Non sono note, al momento, le loro condizioni di salute.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza assieme agli agenti della Polizia Stradale e ai Carabinieri. La strada rimarrà chiusa fino alla completa rimozione dei veicoli. Si segnalano, infine, rallentamenti al traffico.