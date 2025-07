Golf: nella gara nazionale di Cavaglià vincono Calosso e Sara Montejo Rey FOTO

Nel weekend il Golf Cavaglià ha ospitato la gara nazionale su 36 buche, uno degli eventi clou della stagione del club biellese.

Su di un ottimo cast di 100 partecipanti arrivati dai vari circoli della penisola (molti dei quali inseriti nell’ordine di merito nazionale) hanno prevalso Christian Calosso (Margherita) e Sara Montejo Rey (Albatros Indoor) tra i favoriti della vigilia.

Grande equilibrio (alla fine del primo turno c’erano 14 giocatori racchiusi in due colpi e sei al comando a pari merito con 66) e risultati brillanti (19 score sotto par nelle due giornate) nella gara maschile, con il giovane piemontese Calosso che si è messo alle spalle tutti, iniziando bene e finendo ancora meglio. Per il vincitore uno score finale di 130 (66 64, -6) con cui ha lasciato ad 1 colpo Mattia Rosso (Torino) che ha chiuso in 131 (66 65, -5) e realizzato una hole in one alla buca 15. Terzo Sebastiano Barberis Canonico (Biella Le Betulle) con 133 (69 64, -3) autore di una bella rimonta, a pari merito con Mattia Siccardi (Cherasco, 67 66). Tra i biellesi da segnalare anche il 7° posto di Alberto Schellino (Cavaglià) e Filippo Gamma, entrambi con 135 (69 66, -1). Tra i top ten Flippo Peretti Cucchi (Cavaglià) con 136 (69 67, par).



Era prevista anche una classifica pareggiata dove ha dominato Soly Kozlovsky Gutmann (Margara) con 117 (56 61, 117 -19) davanti a Riccardo Maiello (Continental Verbania) con 123 (64 59, -13).



Nella prova femminile netto successo della biellese Montejo Rey che ha consegnato una carta finale di 134 (68 66, -2) tenendo a debita distanza le rivali. Seconda con 137 (70 67, +1) Costanza Severina Chiono (Torino) e terza la lombarda Giorgia Maria Michelini che ha vinto la classifica netta con 130.

La gara, che si è svolta su di un percorso in ottime condizioni malgrado la stagione estiva, è stata diretta dall’arbitro Fabio Bertolotti coadiuvato da Cristiano Bongianino e Marco Torrigiani.