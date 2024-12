Sembra proprio che sia rimasto indenne il conducente dell'auto che, per cause da accertare, avrebbe perso il controllo dell'auto e sarebbe finito contro la recinzione di un'abitazione. Il sinistro è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, 2 dicembre, a Biella. Sul posto gli agenti della Polizia Locale per gli accertamenti di rito.