Ciclismo: E' ufficiale, in Piemonte la partenza della Vuelta 2025

Pella ha voluto inoltre sottolineare l’impegno per la valorizzazione delle gare italiane: “In attesa che venga svelato il percorso del Giro d’Italia, voglio ricordare il nostro impegno per valorizzare le corse storiche. Stiamo lavorando per rendere tutte le competizioni professionistiche italiane più attrattive, con parametri sempre più in linea con gli standard prefissati dall’UCI. Si tratta di un lavoro tecnico, mirato non solo a rendere i percorsi spettacolari e sicuri, ma anche a supportare la produzione televisiva, consentendo di arrivare nelle case degli italiani e in tutto il mondo. Ringrazio inoltre RCS, che anche nel 2025 darà vita a un Giro in grado di valorizzare, come nessun altro evento, il territorio italiano, la sua storia, l’arte e i paesaggi. Promuovendo il ciclismo con un cast di campioni di alto livello al via, RCS porterà sulle strade milioni di cittadini ad applaudire i corridori, dimostrando ancora una volta l’eccellenza organizzativa del nostro Paese.”